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Посол Армении примет участие в церемонии инаугурации Байдена

Посол Армении примет участие в церемонии инаугурации Байдена

Посол Армении в США Варужан Нерсесян 20 января в Капитолии США примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена. В беседе с Арменпресс об этом сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян .

«Посол Армении в США Варужан Нерсесян примет участие в церемонии инаугурации президента США от имени Республики Армения», - сказал Нагдалян.

«от имени Республики Армения в церемонии инаугурации президента США примет участие посол Армении в США Варужан Нерсесян», - сказал Нагдалян.

Никаких других лидеров на инаугурацию президента США не пригласили. В мероприятии примут участие только главы зарубежных представительств в США. Процедура инаугурации не допускает участия руководителей других стран, могут присутствовать только послы. Трамп также заявил о намерении не принимать в ней участия.


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