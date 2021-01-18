Посол Армении примет участие в церемонии инаугурации Байдена
Посол Армении в США Варужан Нерсесян 20 января в Капитолии США примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена. В беседе с Арменпресс об этом сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян .
«Посол Армении в США Варужан Нерсесян примет участие в церемонии инаугурации президента США от имени Республики Армения», - сказал Нагдалян.
«от имени Республики Армения в церемонии инаугурации президента США примет участие посол Армении в США Варужан Нерсесян», - сказал Нагдалян.
Никаких других лидеров на инаугурацию президента США не пригласили. В мероприятии примут участие только главы зарубежных представительств в США. Процедура инаугурации не допускает участия руководителей других стран, могут присутствовать только послы. Трамп также заявил о намерении не принимать в ней участия.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен