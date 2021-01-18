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Алина Никогосян больше не будет выполнять обязанности пресс-секретаря министра здравоохранения

Алина Никогосян больше не будет выполнять обязанности пресс-секретаря министра здравоохранения

Алина Никогосян больше не будет выполнять обязанности пресс-секретаря министра здравоохранения. Как сообщает Арменпресс, Никогосян написала об этом на своей странице в Facebook.

«Последние 2,5 года были для меня очень большой школой. Сфера такая, что всегда есть чему поучиться, и за это я благодарю весь коллектив Минздрава.

Благодарю министра Арсена Торосяна, благодаря которому я старалась быть предельно дотошной и мобильной даже в самых мелких вопросах, связанных с работой. Спасибо моим друзьям, которых я приобрела за это трудное для меня время. Благодарю коллег-журналистов за понимание и сотрудничество», - написала она.


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