Алина Никогосян больше не будет выполнять обязанности пресс-секретаря министра здравоохранения. Как сообщает Арменпресс, Никогосян написала об этом на своей странице в Facebook.

«Последние 2,5 года были для меня очень большой школой. Сфера такая, что всегда есть чему поучиться, и за это я благодарю весь коллектив Минздрава.

Благодарю министра Арсена Торосяна, благодаря которому я старалась быть предельно дотошной и мобильной даже в самых мелких вопросах, связанных с работой. Спасибо моим друзьям, которых я приобрела за это трудное для меня время. Благодарю коллег-журналистов за понимание и сотрудничество», - написала она.