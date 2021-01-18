Военные России, Армении и Азербайджана поименно уточняют списки армянских пленных: Лавров

Россия хочет закрыть вопрос с пленными. Возвращение заключенных должно быть организовано по принципу “всех на всех”. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что вопрос пленных является частью соглашений, подписанных лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. Этот вопрос обсуждался и в телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, его обсуждал и глава МИД РФ с коллегами из Армении и Азербайджана. Вопрос пленных был частью длительных обсуждений, когда руководители Азербайджана и Армении прибыли в Москву 11 января. Нужно было, чтобы стороны, прежде всего, сформировали списки тех людей, которые пропали. С азербайджанской стороны проблем, связанных с без вести пропавшими, пленными, задержанными лицами, не возникло”, - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, с армянской стороны списки не были сформированы сразу и полностью.

“Но сейчас главным стал вопрос, возникший в декабре в Гадрутском районе. Туда были отправлены армянские военнослужащие, большая часть попала в плен - 62 человека. Азербайджанская сторона заявила, что поскольку эти люди были переведены в этот район после прекращения огня, то их следует рассматривать в отдельном порядке. Мы, я и президент Путин, тем не менее, продвигаем необходимость продолжения обсуждения этого вопроса, чтобы он был закрыт и руководствовался принципом “все в обмен на всех”, - добавил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что он говорил с главой МИД Армении для уточнения окончательных списков, однако выяснилось, что пленных намного больше, чем было сказано ранее.

“В настоящее время военные России, Армении и Азербайджана поименно уточняют списки, чтобы понять, где находятся эти люди”, - отметил Лавров.