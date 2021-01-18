Автобусы, бесплатно перевозящие из Еревана в Степанакерт, в ближайшее время продолжат работать

Автобусы, отправляющиеся бесплатно из Еревана в Степанакерт, будут работать до тех пор, пока в этом будет необходимость. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал координатор работ оперативного штаба правительства Арцаха, главный советник президента Республики Арцах Микаел Вирабян.

“Есть договоренности с соответствующими структурами Армении, бесплатные автобусы будут продолжать работать. С Ереванского автовокзала “Киликия” пассажирские перевозки осуществляются и будут осуществляться столько, сколько потребуется”, - сказал Микаел Вирабян.

Координатор работ оперативного штаба правительства Арцаха в Армении отметил, что после прекращения режима огня, на начальном этапе, число автобусов, отправляющихся в Арцах, было больше. Бывали дни, когда за один день более 25 автобусов из Еревана бесплатно доставляли арцахцев на родину. Сегодня их сравнительно мало. Подобные автобусы работали и из областных центров разных областей Армении. Микаел Виарбян отметил, что и сегодня, если понадобится, из областных центров будут организованы бесплатные пассажирские перевозки. В областных центрах для этой цели еще есть дежурные автобусы.

С ноября 2020 года на регулярной и бесплатной основе из Еревана в Степанакерт отправляются пассажирские автобусы. В Арцах возвращаются арцахцы, нашедшие в дни войны приют в Армении.