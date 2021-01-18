Президент получил предложение премьер-министра Армении об освобождении с должности Арсена Торосяна
В аппарат президента Армении поступило предложение премьер-министра Армении об освобождении с должности министра здравоохранения Арсена Торосяна. Об этом «Арменпресс» сообщила помощник президента Армении Асмик Петросян.
Арсен Торосян был назначен министром здравоохранения 12 мая 2018 года.
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