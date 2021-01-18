Размер компенсаций за квартплаты в Арцахе будет до 80 000 драмов

Размер компенсаций за квартплаты со стороны государства в Арцахе будет до 80 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», согласно данным, опубликованным Министерством территориального управления и инфраструктур Арцаха, размер компенсируемой платы, в частности, в Степанакерте - 40 000 драмов за 1 комнату, затем, по количеству комнат, компенсация возрастает по 10 000 драмов.

В районах Арцаха государство компенсирует за 1 комнату по 30 000 драмов. По количеству комнат компенсация возрастает по 10 000 драмов.

“Бенефициарами программы являются находящиеся в Арцахе перемещенные граждане. Реализация программы начнется со дня подписания договора и будет действовать в течение неопределенного срока.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо в Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Арцах представить все соответствующие документы (ул. Туманяна 50)”, - говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха.