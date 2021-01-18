В Армении самое большое снижение ВВП в ЕАЭС

Валовый внутренний продукт Армении в текущих ценах и по среднему курсу армянского драма к доллару США, рассчитанному Центральным банком Армении, в январе-сентябре 2020 года составил 8 млрд 844,5 млн долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в постоянных ценах, снизился на 6,6%. Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ЕЭК, общий показатель ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые девять месяцев текущего года составил 1 трлн 252 млрд 609 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 3,3%.

При этом в январе - сентябре 2020 года объем ВВП Беларуси (в текущих ценах и по средневзвешенному курсу национальной валюты по отношению к доллару США) составил 44 млрд 55,5 млн долларов США (в постоянных ценах) и снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3%.

В Казахстане, Киргизии и России показатель ВВП рассчитывался по текущим ценам и по среднему курсу национальных валют к доллару США, рассчитанному центральными (национальными) банками. Таким образом, в Казахстане этот показатель за первые девять месяцев 2020 года составил 109 млрд 714,3 млн долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 2,8%, в Киргизии эти показатели составили 5 млрд 269 млн долларов США и 6%-ное снижение, в России - соответственно 1 трлн 252 млрд 609 млн долларов и 3,3% - ное снижение.