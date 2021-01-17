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Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли

Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли

По меньшей мере два члена экипажа российского судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, погибли. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

"На борту затонувшего сухогруза находились 13 человек - все граждане России. К настоящему моменту спасены пять человек, обнаружены тела двух погибших", - приводит его слова Anadolu.

В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют судьбу экипажа. 

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын). Причины случившегося не приводятся.


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