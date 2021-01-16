Вазген Манукян проводит встречу с жителями Ванадзора

Вазген Манукян, кандидат на пост премьер-министра от движения «За спасение Отечества», встречается с жителями Ванадзора.

Как передает Арменпресс, в начале митинга члены Движения отметили, что требуют отставки правительства, после чего должно быть сформировано временное правительство во главе с ВазгеномМанукяном.

«Временное правительство должно установить общественную солидарность, стабильность в стране, безотлагательно начать шаги по защите Родины и границ», - сказал Ишхан Сагателян, представитель Верховного органа АРФД.

По словам Вазгена Манукяна, нынешняя власть имела ряд недостатков вдовойны, во время войны и после войны. Манукян отметил, что при правильной политике можно было избежать войны, сохранить сильные позиции армянской стороны, а также включить в подписанное между Арменией, Азербайджаном и Россией заявлениеряд проармянских пунктов.

Кандидат в премьер-министры от движения «За спасение Отечества» ВазгенМанукян 15 января встретился с жителями Гюмри.