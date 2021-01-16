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В НС обсуждались проблемы в связи с возвращением военнопленных из Азербайджана

В НС обсуждались проблемы в связи с возвращением военнопленных из Азербайджана

В Национальном Собрании прошла закрытая рабочая дискуссия на тему «Вопросы возвращения находящихся в Азербайджане пленных с армянской стороны».

Как  передает Арменпресс, официальный сайт парламентасообщает, что дискуссию организовали независимые депутаты Гор Геворгян и София Овсепян.

«В дискуссии приняли участие Защитник прав человека РА АрманТатоян, представители Министерства иностранных дел, Службы национальной безопасности, правозащитники АртакЗейналян, Сирануш Саакян, депутаты фракции НС «Просвещенная Армения».

На встрече обсуждались вопросы, препятствующие возвращению заключенных,  был озвучен ряд предложений, уточнены дальнейшие действия. Отмечена важность повышения эффективности совместной работы», - говорится в сообщении.

 

 

 

 

 


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