Объединенная группировка войск (сил) ВС Армении и ВС РФ подвела итоги 2020 года
Объединенная группировка войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации 15 января подвела итоги военной подготовки, боевого дежурства, воинской службы и воинской дисциплины 2020 учебного года.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в мероприятии приняли участие командующий Объединенной группировкой, заместители командующего, командиры подчиненных воинских частей и их заместители.
Был представлен отчет об осуществленных в 2020 г. мероприятиях, отмечены недочеты и упущения, указаны пути их решения, а также представлены задачи на 2021 учебный год.
В конце мероприятия были поощрены выделившиеся военнослужащие.
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