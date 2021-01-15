Около 2 тыс доз вакцины «Спутник-V» доставлено в Арцах для российских миротворцев

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, накануне в специальных термоконтейнерах около двух тысяч доз вакцины «Спутник-V» доставили в медицинский отряд специального назначения (МОСН) для дальнейшего использования.

Вакцинирование проводится в два этапа. В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй компонент.

Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений.

«Сегодня начался первый этап вакцинации личного состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всего в Нагорный Карабах доставлено порядка 2 тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке. Планируется завершить вакцинацию первым компонентом всего личного состава до конца января» - отметил начальник медицинской службы РМК подполковник Олег Богаев.

Начальник медицинского пункта штаба РМК в Нагорном Карабахе старший лейтенант Алексей Кручинин подчеркнул, что «…вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению, мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины. После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением, для того, чтобы убедится в отсутствии аллергической реакции»

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа МО РФ.