Азиатские индексы выросли - 15-01-21
ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 28519.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.89% и составил 1856.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3566.38 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 28573.86 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:50 Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
- 17:46 В совместном центре мониторинга по перемирию в НК в Агдаме будут по 60 турецких и российских солдат
- 17:39 Японский министр допустил отмену Олимпиады в Токио
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 15-01-21
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-01-21
- 16:57 В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС
- 16:52 Турция в конце января решила обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400
- 16:36 Ваграм Думанян принял участие в круглом столе министров спорта Совета Европы
- 16:20 Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера
- 16:18 Россия начала выход из Договора по открытому небу
- 16:12 Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с членами Совета безопасности России
- 15:57 В Австралии хотят оставить голубю из США небольшой шанс выжить
- 15:54 2021 год должен стать годом восстановления наших экономических амбиций: премьер- министр
- 15:51 В Грузии за сутки выявили 1177 случаев заражения коронавирусом
- 15:42 В двух селах Арцаха зафиксированы вспышки коронавируса. Установлен частичный карантин
- 15:23 Военный прокурор Армении встретился с родственниками погибших и пропавших без вести военнослужащих
- 15:09 Атена Манукян представила песню “You Should Know”
- 15:00 Власти Чили назвали "Спутник V" привлекательной вакциной на будущее
- 14:57 Китай отказал во въезде в страну двум экспертам ВОЗ из-за положительных тестов на COVID-19
- 14:46 Луис Огана покинул команду “Арарат-Армения”
- 14:37 Правительство предлагает разрешить некоторым сотрудникам КГД носить боевое оружие
- 14:09 В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
- 13:38 Досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Арцаха
- 13:34 Следствие по факту ранения военнослужащего в Арцахе продолжается
- 13:31 В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия
21:56, 11.01.2021
Просмотрели 2161 раз Российская сторона поддерживает позицию Армении по вопросу пленных: Рубен Рубинян
14:54, 10.01.2021
Просмотрели 1639 раз Возможно подписание совместного заявления по итогам трехсторонней встречи в Москве — Мане Геворгян
16:04, 09.01.2021
Просмотрели 1301 раз Абазян и Нагиев обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести
20:52, 11.01.2021
Просмотрели 1046 раз Стартовала встреча Пашинян-Путин: ДОПОЛНЕНО
15:50, 14.01.2021
Просмотрели 937 раз Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян