Азиатские индексы выросли - 15-01-21

ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 28519.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.89% и составил 1856.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3566.38 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 28573.86 пункта.