Россия начала выход из Договора по открытому небу

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, - подчеркнули в дипведомстве. - По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям".

Выход США из договора нанес ему серьезный ущерб, нарушив баланс интересов государств-участников и подорвав роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности, отмечается в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва после выхода США из соглашения выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности. "С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - указали в МИД.