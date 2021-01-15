Азербайджанские власти способствуют арменофобии даже выпуском марки: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян ответилл на очередной арменоненавистнический шаг властей Азербайджана. «Арменпресс» представляет заявление, распространенное омбудсменом Армении.

“На этих азербайджанских марках изображен человек, проводящий химическую дезинфекцию Арцаха от армян. На этот раз азербайджанские власти арменофобию углубляют выпуском марки, и открыто пропагандируют истребление армян в Арцахе на государственном уровне.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило почтовые марки “Азербайджан-2020”, одна из которых является откровенной пропагандой уничтожения армян Арцаха.

На почтовой марке человек в медицинской форме дезинфицирует Арцах от армян, откровенно представляя их “грязью”.

Эта марка еще раз подтверждает утверждения Защитника прав человека Армении, что Азербайджан проводит политику геноцида армян и делает это именно на основе этнической принадлежности, только по той причине, что люди, живущие в Арцахе, армяне.

Пропаганда арменофобии на государственном уровне в Азербайджане осуществляется на протяжении многих лет. Следствием именно этой пропаганды вражды и организованной арменоненавистнической политики являются те жестокости и пытки, которые совершали в ходе войны военнослужащие азербайджанских вооруженных сил в отношении этнических армян.

Глубинные причины всего этого обоснованы доказательствами совместного Публичного доклада Защитника прав человека Армении и Защитника прав человека Арцаха и их анализом (“Организованная пропаганда ненависти и враждебности по отношению к этническим армянам в Азербайджане как коренные причины пыток и бесчеловечного обращения со стороны азербайджанских вооруженных сил”).

Доклад также доказывает, что арменофобия в Азербайджане находится в замкнутой цепочке: генерируется властями Азербайджана, в том числе высшими органами, затем почти теми же формулировками широко используется и поощряется и другими деятелями культуры, спорта и общественности и удостаивается похвалы, зачастую ставя мишенью даже детей.

Все это обосновывается и комментариями в азербайджанских социальных сетях, касающимися этих марок, полных призывов к арменофобии.

Именно все это необходимо учитывать при определении границ Республики Армения, чтобы гарантировать права на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность армян”.