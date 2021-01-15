Первопрестольный Эчмиадзин передал Степанакерту и Министерству обороны экскаваторы

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал в дар министерству обороны Армении и столице Арцаха Степанакерту два экскаватора. Как сообщает «Арменпресс», в информационной системе Первопрестольного престола сказано, что экскаваторы были приобретены усилиями Армянской епархии Германии на средства, собранные армянскими общинами городов Галле, Лейпцига и Гамбурга Германии.