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Первопрестольный Эчмиадзин передал Степанакерту и Министерству обороны экскаваторы

Первопрестольный Эчмиадзин передал Степанакерту и Министерству обороны экскаваторы

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал в дар министерству обороны Армении и столице Арцаха Степанакерту два экскаватора. Как сообщает «Арменпресс», в информационной системе Первопрестольного престола сказано, что экскаваторы были приобретены усилиями Армянской епархии Германии на средства, собранные армянскими общинами городов Галле, Лейпцига и Гамбурга Германии.


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