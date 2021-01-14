Нужно понять позицию оппозиции, тогда мы примем решение: Макунц о досрочных выборах

Фракция «Мой шаг» НС пока не может обсуждать вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила руководитель фракции Лилит Макунц в беседе с журналистами после встречи премьер-министра Никола Пашиняна с членами фракции НС «Мой шаг».

На вопрос, есть ли предварительная дата проведения внеочередных выборов, Макунц ответила: «На данный момент мы не можем вести обсуждения по этому поводу, потому что сначала мы должны понять позицию как парламентской, так и внепарламентской оппозиции, а затем мы примем решение и обязательно озвучим его».

Премьер-министр Никол Пашинян инициировал серию встреч с политическими силами, в ходе которых он обсуждает возможность проведения внеочередных выборов.