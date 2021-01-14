В основе урегулирования карабахского конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение: Айвазян

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подчеркивает, что ситуация в регионе является следствием применения силы, добавив, что силовым путем пока не урегулирован ни один конфликт. Как сообщает Арменпресс, об этом министр иностранных дел Армении заявил на встрече с членами Постоянной комиссии НС по внешним связям.

Представляем речь главы МИД Армении полностью:

«Уважаемые коллеги, депутаты,

Я придаю большое значение регулярным контактам с Комиссией НС по внешним связям, особенно для анализа и обсуждения сложившейся после 9 ноября ситуации, а также для обмена мнениями о проблемах и возможностях, с которыми мы сталкиваемся перед лицом этих новых реалий.

Уважаемые коллеги, для того чтобы остановить 44-дневную азербайджано-турецкую агрессию против народа Арцаха, Армения 9 ноября подписала трехстороннее заявление, в результате которого было установлено прекращение огня и миротворческие силы Российской Федерации вошли в Арцах.

Последнее серьезное нарушение режима прекращения огня произошло вчера, в результате чего был ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха. Армия обороны и министерство иностранных дел Арцаха выступили по этому поводу с заявлениями, в которых резко осудило провокационные действия азербайджанской стороны. Мы полностью разделяем оценку, содержащуюся в этих заявлениях, поскольку как сторона, подписавшая трехстороннее заявление, мы глубоко обеспокоены продолжающимися нарушениями Азербайджаном ключевых положений этого заявления.

Эти нарушения относятся к пунктам 1 и 8 заявления, согласно которым стороны должны оставаться на своих позициях, полностью прекратить огонь, вернуть военнопленных и удерживаемых лиц.

В некоторых случаях эти нарушения взаимосвязаны, например, нападение вооруженных сил Азербайджана на села Хцаберд и Старый Тахер в Гадрутском районе, в результате которого было пленено 64 военнослужащих.

Сфабрикованные обвинения в адрес армянских военнослужащих, возбуждение уголовных дел нарушают не только трехстороннее заявление, но и Женевские конвенции.

Эти действия не способствуют усилиям по укреплению доверия в регионе, поскольку важнейшей гарантией укрепления доверия является выполнение взятых на себя обязательств, а не захват заложников и продолжение политики антиармянства.

Армения на самом высоком уровне преследует проблемы возвращения военнопленных, о чем премьер-министр Армении заявил в ходе трехсторонней встречи 11 января.

Армения продолжит свои усилия для возвращения всех военнопленных и заложников, выяснения судьбы без вести пропавших. В этом направлении министерство иностранных дел сотрудничает с международными партнерами, координируя свои шаги с другими компетентными органами. Армения, составив часть трехстороннего заявления от 11 января, четко указала, что готова предпринять шаги по взаимовыгодному использованию экономического и инфраструктурного потенциала нашего региона. Однако для достижения успеха нам необходимо взаимное доверие.

Уважаемые коллеги,

Ситуация в регионе - результат применения силы. Никакой конфликт пока не решен силовым путем. Применение силы может привести к новой фазе конфликта, но не может разрешить конфликт.

Только переговорное политическое урегулирование, которое будет уважать права всех, проложит путь для устранения причин и последствий войны, может привести к долгосрочному миру и согласию в регионе Южного Кавказа.

В основе урегулирования карабахского конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение. Армения и в дальнейшем будет выступать с позиций защищать право народа Арцаха на самоопределение и безопасность.

Армения готова под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их стран продолжить процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, на основании тех принципов и элементов, которые не были адресованы заявлением от 9 ноября.

Одним из приоритетов армянских сторон является деоккупация территорий Арцаха, создание соответствующих условий для безопасного возвращения перемещенных с этих территорий арцахских армян в места своего проживания.

Сохранение многих армянских исторических, культурных и религиозных памятников, находящихся под контролем Азербайджана, должно быть важной частью мирного процесса, учитывая многочисленные факты систематического уничтожения армянского культурного и религиозного наследия.

До сих пор любые шаги международного сообщества по защите культурного и религиозного наследия встречали сопротивление со стороны Азербайджана, который запретил международным профессиональным организациям, в первую очередь ЮНЕСКО, въезд в регион, о чем организация уже выступила с заявлением.

Незаконное присвоение или искажение истории и ценностей армянского народа, нарушение прав армянского народа не может создать хорошее будущее для нашего региона. С этой точки зрения сохранение религиозных святилищ и культурного наследия может создать предпосылки для мира в регионе.

Одним из наших текущих приоритетов является решение гуманитарной ситуации в Арцахе при непосредственном участии наших международных партнеров, в частности ООН.

На данном этапе сотрудничество между Арменией и Арцахом имеет ключевое значение. Недавно я посетил Арцах и обсудил с руководством Арцаха нашу совместную общеармянскую повестку дня. Я думаю, что на парламентском уровне мы также должны более тесно сопоставить и координировать нашу работу с Арцахом, в том числе для того, чтобы голос армянского народа был более слышен на различных международных парламентских площадках.

В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы инициировали эту дискуссию. С удовольствием выслушаю ваши замечания и подходы, отвечу на все ваши вопросы.

Спасибо».