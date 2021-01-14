Глава МИД Армении не видит противоречия в заявлениях Никола Пашиняна и Игоря Попова

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не видит противоречия в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна и российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова. Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом в беседе с журналистами.

«Я не вижу противоречия, я говорю, что прозвучали разные заявления, не нужно представлять их вне контекста», - сказал Айвазян.

В своей статье от 4 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что «в 2013 году появляются и в 2015 году окончательно формируются уже хорошо известные сейчас российские предложения, которые предусматривают возвращение 7 районов Азербайджану по формуле 5+2, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев. Пакет предложений никак не затрагивает вопрос статуса Нагорного Карабаха, он обходит этот вопрос».

13 января российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов отметил, что в ходе переговорного процесса Россия не предлагала передать 7 районов Азербайджану «за просто так», не затрагивая вопроса о статусе Нагорного Карабаха.