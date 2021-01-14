Статус Арцаха был и остается важнейшим принципом урегулирования: глава МИД Армении

Статус Арцаха был и остается важнейшим принципом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, коснувшись заявления российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова.

«Я ознакомился с интервью господина Попова. Должен отметить, что в свое время Армения дала согласие на Казанский документ, поскольку он содержал полный набор основных принципов урегулирования конфликта. Даже после того, как Азербайджан отклонил документ, переговоры продолжались на основе базовых принципов. Даже во время войны Азербайджан согласился продолжить переговоры по основным принципам. Я определенно согласен с господином Поповым в том, что статус Арцаха был самым важным принципом для урегулирования конфликта, и могу добавить - был и остается», - сказал Айвазян.

Глава МИД отметил, что трехстороннее заявление от 9 ноября не является документом по урегулированию конфликта.

«Это документ о прекращении огня, прекращении войны, который включает в себя некоторые основные принципы, но конфликт не может считаться урегулированным, поскольку не все основные принципы были реализованы, в частности, принцип самоопределения и статуса», - сказал Ара Айвазян.