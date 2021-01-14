Грузинская авиакомпания выполняет чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван
Грузинская авиакомпания Georgian Аirways впервые с начала пандемии коронавируса выполняет чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван, об этом Sputnik Грузии сообщили в грузинской авиакомпании Georgian airways. Как отметили в авиакомпании, рейсы осуществляются в сотрудничестве с партнерской компанией Aircompany Armеnia.
"Это временные полеты, назначенные в связи с новогодними праздниками. Один из таких рейсов назначен завтра, 15 января. Будут ли осуществляться подобные рейсы в будущем, мы пока не знаем", – заявили в авиакомпании.
В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение практически по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Согласно последнему решению, запрет на авиасообщение действует до 31 января 2021 года.
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