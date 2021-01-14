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Пресс-секретарь министра здравоохранения прокомментировала слухи об отставке Торосяна

Пресс-секретарь министра здравоохранения прокомментировала слухи об отставке Торосяна

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян исполняет свои обязанности, пресс-секретарь министра Алина Никогосян не располагает информацией о возможной отставке министра. Об этом Никогосяна сказала в беседе с Арменпресс

«Министр на работе, выполняет свои обязанности, такой информации у меня нет», - сказала Никогосян в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в прессе муссировались слухи о том, что Торосян написал заявление об отставке и передал его премьер-министру Николу Пашиняну.


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