В Кении выявили 16 разновидностей коронавируса

Специалисты из научно-исследовательского медицинского института Кении рассказали о вероятном распространении 16 разновидностей коронавируса в стране с июня по октябрь прошлого года, сообщает местное издание Nation.

Данные о циркуляции различных видов коронавируса были получены в результате изучения образцов анализов более 200 человек в по меньшей мере восьми округах.

Отмечается, что всего в стране может циркулировать 20 мутаций коронавируса, четыре из которых были выявлены в начале пандемии – в марте прошлого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации ученых, выявленные в Кении варианты коронавируса значительно отличаются от "британского" и "южноафриканского" штаммов, о выявлении которых в стране пока не сообщалось. Однако отмечается, что уникальный, выявленный пока только в Кении, вариант вызывает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения.

Как сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев COVID-19 в Кении превысило 98 тысяч, скончались свыше 1,7 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием.