Допросы армянских пленных в Азербайджане не могут быть основанием для их уголовного преследования

Омбудсмен Армении Арман Татоян представил новый внеочередной доклад о том, что результаты допросов армянских пленных в Азербайджане не могут быть основанием для их уголовного преследования и не могут быть доказательствами в международных инстанциях, в том числе и в судебных. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

“На самом деле, это очень ценный отчет (на английском языке).

Доклад касается отношения к пленным в Азербайджане как к военнопленным, так и к плененным гражданским лицам.

В докладе особое внимание уделяется их допросам в Азербайджане, заключая, что сведения, заявленные пленными армянской стороны, не могут служить основанием для уголовного преследования в их отношении, а также не могут иметь какого-либо доказательного значения в международных структурах.

В частности, внеочередной доклад представляет жестокости азербайджанских вооруженных сил, которые сопровождались пытками пленных армянской стороны, принудительными действиями, унижением и т. д.

Эти факты основаны на приведенных в докладе доказательствах и анализах, что еще раз подтверждает применение азербайджанскими вооруженными силами в отношении пленных армянской стороны методов, запрещенных международными требованиями.

Оценки доклада основаны также и на работах по сбору фактов самого Защитника прав человека Армении.

Кроме того, изучены международные требования и правовые критерии, связанные с обращением с военнопленными и гражданскими лицами и их допросами, доказательства объективного характера и другие материалы.

Внеочередной доклад под моей подписью завтра будет направлен в международные структуры, в том числе и в Европейский суд по правам человека.

Выражаю благодарность правозащитнику госпоже Сирануш Саакян за совместную работу и за ценное содействие при составлении доклада и анализе доказательств”, - написал Арман Татоян.

Ссылка на отчет: https://bit.ly/3bzlbFF