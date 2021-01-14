ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. «Вторая арцахская война, эпидемия, а также социально-политические потрясения негативно сказываются на экономике. Неспособность предоставить решения приведет к дальнейшему снижению экономической активности и провалу планов восстановления экономики. Следует отметить, что ЦБ резко отреагировал на угрозы стабильности финансовой системы повышением ставки рефинансирования. Это приведет к стабилизации обменного курса, что замедлит дальнейший рост цен.

Газета «Айастани Анрапетутюн» побеседовала с экономистом Кареном Авагяном о существующих проблемах. Из-за событий прошлого года у нас были потери в виде территориального, логистического и торгового оборота, начались внутриполитические процессы, которые имеют и будут иметь экономические последствия.

“Довольно интересно было обсудить проект бюджета на 2021 год во время войны, который был принят 10 декабря. Как экономиста, меня интересует, достаточно ли глубоко изучены последствия войны для Республики Армения, чтобы их правильно отразить в бюджете на 2021 год», - сказал Авагян.

Касаясь продовольственной безопасности Армении, экономист отметил, что необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы. В частности, потеря зерновых и зернобобовых культур в Республике Арцах очень негативно скажется на внутренних факторах. Эти объемы должны быть дополнены импортом, то есть мы снова будем оплачивать созданные и проданные в армянских драмах товары в иностранной валюте».

Статью полностью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.