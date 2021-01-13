На сцене оперной студии консерватории будет представлен спектакль “Вавилон”
Оперная студия Ереванской государственной консерватории им. Комитаса современным танцевальным спектаклем “Вавилон” откроет свои двери перед зрителями.
Как передает Арменпресс, премьера состоится 15 января.
“Современный танцевальный спектакль “Вавилон”, родившийся в результате международного сотрудничества подводит итоги трехнедельного замечательного обмена опытом между художественными коллективами “Танцевального проекта Балманукяна” (хореограф Арман Балманукян) и Санкт-Петербургского “Канон Денс Хауз” (хореограф Валерия Каспарова)”, - говорится в сообщении студии.
Представление о важности человеческих отношений, взаимопонимания, независимо от языковых различий и менталитета. Именно этого не хватило жителям библейского города Вавилон.
В связи с эпидемической ситуацией количество зрителей будет ограниченным. Желающие заранее могут зарегистрироваться на странице оперной студии или по адресу [email protected]
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен