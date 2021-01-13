Сфера туризма в тяжелом состоянии: ожидается продление сроков погашения льготных кредитов

Сфера туризма в Армении находится в довольно сложной ситуации, ее нужно спасать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заявил Мехак Апресян, президент Федерации туризма Армении. По его словам число международных туристических визитов из-за пандемии COVID-19 за первые 10 месяцев 2020 года снизилось примерно на 72% и, по прогнозам, снизится на 75% в годовом разрезе. Другими словами, в 2020 году было примерно на миллиард посещений меньше, чем в 2019 году. Армения не смогла противостоять этим вызовам, тем более что к COVID-19 прибавилась и война. Количество въездных туристических визитов в январе-сентябре 2020 года примерно на 77% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Прогнозируется на 1,5 миллиона посещений меньше, или примерно на 80% процентов. Спад наблюдается как в выездном секторе, так и во внутреннем туризме. В третьем квартале во внутреннем туризма, особенно в курортном секторе, хотя и была некоторая активность, однако и здесь наблюдается спад, около 33%.

“Многие компании, гостиничные службы, все, кто никак не занимался внутренним туризмом, фактически находятся в простое. Они пытаются выжить продажей нескольких авиабилетов”, - сказал Мехак Апресян. В течение прошедшего года правительство Республики Армения поддержало программы по нейтрализации последствий COVID-19 в сфере туризма. Мехак Апресян отметил, что это улучшило ситуацию, но теперь есть проблема сохранения сферы. Поэтому необходимо иметь специальную программу нейтрализации экономических последствий COVID-19, последствий войны, создания баз и предпосылок для дальнейшего развития сферы туризма.

Например, у нас проблема с существующими программами. При кредитовании предприятий сектора на льготных условиях было предложено установить льготный период в один год, поскольку это жизненно необходимо для туризма. Несмотря на предложение, было решено установить его на шесть месяцев. Сегодня ситуация показывает, что многие не смогут погасить кредиты”, - сказал Мехак Апресян, добавив, что следует обсудить, чтобы льготный период для погашения этих кредитов был продлен как минимум до апреля. Президент Федерации туризма Армении считает важным, чтобы программы, изменения и предложения, относящиеся к сфере, были обсуждены и с частным сектором.