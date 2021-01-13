Известного американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне на прошлой неделе после того, как сторонник президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста, менеджер актера опроверг эту информацию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Post.

Согласно газете, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью "Трамп 2020" и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали "Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?".

После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне.

"Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее", - сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.

Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах.

"Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок", - написал актер в Twitter.