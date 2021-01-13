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В НС Армении проходит встреча Гагика Джангиряна с депутатами фракции “Мой шаг”

В НС Армении проходит встреча Гагика Джангиряна с депутатами фракции “Мой шаг”

В Национальном собрании Армении проходит встреча бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна с депутатами фракции “Мой шаг”.

Как передает Арменпресс, желание провести встречу выразила фракция.

В прессе муссируются слухи, что Джангирян может стать кандидатом в члены Высшего судебного совета от фракции “Мой шаг”.


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