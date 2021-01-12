Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

«Маленькие армянские певцы» представили видео с концерта, посвященного героям Арцахской войны

«Маленькие армянские певцы» представили видео с концерта, посвященного героям Арцахской войны

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В декабре 2020 года по случаю Всемирного дня хора Международная ассоциация маленьких армянских певцов организовала концерт, посвященный героям Арцахской войны.  

Как сообщает «Арменпресс», ассоциация опубликовала видеозапись концерта.

В концерте приняли участие 6 хоров из Армении и Арцаха, 7 онлайн-хоров из Берда (Армения), Германии, Израиля, Литвы, Молдовы, Швейцарии и США. Концерт сразу же транслировался на Facebook-страницах Всемирной хоровой федерации и хора "Маленькие певцы Армении".

С 1990 года Международный день хорового искусства ежегодно отмечается в декабре по инициативе Всемирной федерации хорового искусства. В этот день к празднованию присоединяются сотни тысяч хоров со всех континентов.

Ежегодно, начиная с 2006 года, Армения, в лице Международной ассоциации маленьких армянских певцов во главе с Тиграном Экекяном, присоединяется к этому празднику в разных масштабах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации