Обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Национального филармонического оркестра Армении

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял сегодня художественного руководителя Национального филармонического оркестра Армении, главного дирижера маэстро Эдуарда Топчяна.

Как сообщили Арменпресс в министерстве образования и науки РА, на встрече присутствовали заместитель министра образования и науки Армении Араик Хзмалян, исполняющий обязанности директора Национального филармонического оркестра Армении и концертного зала имени Арама Хачатуряна Виктор Мнацаканян.

Министр высоко оценил деятельность и профессионализм Национального филармонического оркестра Армении, подчеркнув, что оркестр всегда представлял имя и культуру Армении на мировой арене, мог нормально продолжать свою деятельность в условиях эпидемии, давая концерты и онлайн-проекты.

«Армянский национальный филармонический оркестр - действительно лицо нашей страны и народа. Мы сделаем все возможное, чтобы концертная культура нашей страны была на самом высоком уровне, как это было, есть, и я уверен, что так и будет», - сказал министр Ваграм Думанян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся предстоящей деятельности оркестра, новаторских творческих программ, в том числе процесса празднования 100-летия Арно Бабаджаняна, реализованных и ожидаемых изменений. Также были затронуты вопросы обеспечения нормального функционирования культурной жизни во время эпидемии.