В Доме-музее Арама Хачатуряна возобновится программа «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна»
12:10, 12 Январь, 2021
ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В этом году Дом-музей Арама Хачатуряна посвятит первый концерт программы «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна» памяти лучшего друга армянских музыкантов Рубена Бабаяна.
Как сообщает «Арменпресс», концертная программа состоится 14 января в доме-музее Арама Хачатуряна.
Вечером выступят пианисты Армине Григорян, Сона Барсегян, меццо-сопрано Анна Маилян, виолончелист Нарек Ахназарян, скрипач Карен Шахгалдян и скрипач Максим Новиков.
Ведущей концерта будет Нарине Аветисян.
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