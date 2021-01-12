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В Доме-музее Арама Хачатуряна возобновится программа «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна»

В Доме-музее Арама Хачатуряна возобновится программа «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна»

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В этом году Дом-музей Арама Хачатуряна посвятит первый концерт программы «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна» памяти лучшего друга армянских музыкантов Рубена Бабаяна.

Как сообщает «Арменпресс», концертная программа состоится 14 января в доме-музее Арама Хачатуряна.

Вечером выступят пианисты Армине Григорян, Сона Барсегян, меццо-сопрано Анна Маилян, виолончелист Нарек Ахназарян, скрипач Карен Шахгалдян и скрипач Максим Новиков.

Ведущей концерта будет Нарине Аветисян.


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