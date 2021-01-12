Нжде Овсепян назначен пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна
11:57, 12 Январь, 2021
ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Нжде Овсепян назначен пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна.
Как сообщает «Арменпресс», решение вице-премьера опубликовано на официальном сайте правительства.
«В соответствии с частью 14 статьи 9 Закона РА «О государственной службе» назначить Нжде Овсепяна пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна», - говорится в постановлении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен