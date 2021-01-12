Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

Нжде Овсепян назначен пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна

Нжде Овсепян назначен пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Нжде Овсепян назначен пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна.

Как сообщает «Арменпресс», решение вице-премьера опубликовано на официальном сайте правительства.

«В соответствии с частью 14 статьи 9 Закона РА «О государственной службе» назначить Нжде Овсепяна пресс-секретарем вице-премьера Тиграна Авиняна», - говорится в постановлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации