При министре окружающей среды будет создан новый общественный совет

Решением министра окружающей среды Романоса Петросяна будет сформирован новый общественный совет при министре.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства окружающей среды Армении, об этом министр заявил на итоговой встрече с экологическими организациями и экологами, ожидая от коллег предложений и мнений относительно формирования совета.

“Подводя итоги полученных предложений, министерство окружающей среды объявляет о начале формирования состава совета.

Таким образом,

Совет должен быть максимально инклюзивным и жизнеспособным, имеющим широкий охват.

Должен принимать активное и действенное участие в выявлении проблем в сфере охраны природы, разработке программ их решения и дорожных карт, разработке политики, направленной на развитие сферы.

Он будет выступать с профессиональными заключениями и предложениями по различным вопросам.

В случае необходимости вовлекать в свою деятельность экспертов соответствующей профессиональной направленности.

Общественный совет при министре окружающей среды - независимая консультативная структура, координирующая участие общественности в разработке природоохранных планов, программ, политики.

Совет будет действовать на общественных началах.

Вы можете подать заявку на членство в совете посредством письма на электронный адрес [email protected], указав в заголовке “Общественный совет”.

В заявке следует указать:

Имя, фамилию

Название компании

Организации / личности за последние три года деятельности

Краткое описание

Данные руководящего состава организации

Сотрудничество с другими общественными организациями / инициативами

Краткое описание планируемых действий по их решению проблем, требующие первоочередного решения в сфере охраны природы

Номер телефона

Электронный адрес

Крайний срок подачи заявок - 25 января этого года

Отбор членов общественного совета будет сделан специально созданной по приказу министра комиссией.

Для более подробной информации можете звонить по номеру 011 818 503”, - говорится в сообщении.