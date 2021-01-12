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При министре окружающей среды будет создан новый общественный совет

При министре окружающей среды будет создан новый общественный совет

Решением министра окружающей среды Романоса Петросяна будет сформирован новый общественный совет при министре.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства окружающей среды Армении, об этом министр заявил на итоговой встрече с экологическими организациями и экологами, ожидая от коллег предложений и мнений относительно формирования совета.

“Подводя итоги полученных предложений, министерство окружающей среды объявляет о начале формирования состава совета.

Таким образом,

Совет должен быть максимально инклюзивным и жизнеспособным, имеющим широкий охват.

Должен принимать активное и действенное участие в выявлении проблем в сфере охраны природы, разработке программ их решения и дорожных карт, разработке политики, направленной на развитие сферы.

Он будет выступать с профессиональными заключениями и предложениями по различным вопросам.

В случае необходимости вовлекать в свою деятельность экспертов соответствующей профессиональной направленности.

Общественный совет при министре окружающей среды - независимая консультативная структура, координирующая участие общественности в разработке природоохранных планов, программ, политики.

Совет будет действовать на общественных началах.

Вы можете подать заявку на членство в совете посредством письма на электронный адрес [email protected], указав в заголовке “Общественный совет”.

В заявке следует указать:

Имя, фамилию

Название компании

Организации / личности за последние три года деятельности

Краткое описание

 Данные руководящего состава организации

Сотрудничество с другими общественными организациями / инициативами

Краткое описание планируемых действий по их решению проблем, требующие первоочередного решения в сфере охраны природы

Номер телефона

Электронный адрес

Крайний срок подачи заявок - 25 января этого года

Отбор членов общественного совета будет сделан специально созданной по приказу министра комиссией.

Для более подробной информации можете звонить по номеру 011 818 503”, - говорится в сообщении.


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