При министре окружающей среды будет создан новый общественный совет
Решением министра окружающей среды Романоса Петросяна будет сформирован новый общественный совет при министре.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства окружающей среды Армении, об этом министр заявил на итоговой встрече с экологическими организациями и экологами, ожидая от коллег предложений и мнений относительно формирования совета.
“Подводя итоги полученных предложений, министерство окружающей среды объявляет о начале формирования состава совета.
Таким образом,
Совет должен быть максимально инклюзивным и жизнеспособным, имеющим широкий охват.
Должен принимать активное и действенное участие в выявлении проблем в сфере охраны природы, разработке программ их решения и дорожных карт, разработке политики, направленной на развитие сферы.
Он будет выступать с профессиональными заключениями и предложениями по различным вопросам.
В случае необходимости вовлекать в свою деятельность экспертов соответствующей профессиональной направленности.
Общественный совет при министре окружающей среды - независимая консультативная структура, координирующая участие общественности в разработке природоохранных планов, программ, политики.
Совет будет действовать на общественных началах.
Вы можете подать заявку на членство в совете посредством письма на электронный адрес [email protected], указав в заголовке “Общественный совет”.
В заявке следует указать:
Имя, фамилию
Название компании
Организации / личности за последние три года деятельности
Краткое описание
Данные руководящего состава организации
Сотрудничество с другими общественными организациями / инициативами
Краткое описание планируемых действий по их решению проблем, требующие первоочередного решения в сфере охраны природы
Номер телефона
Электронный адрес
Крайний срок подачи заявок - 25 января этого года
Отбор членов общественного совета будет сделан специально созданной по приказу министра комиссией.
Для более подробной информации можете звонить по номеру 011 818 503”, - говорится в сообщении.
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