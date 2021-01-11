В связи с Нагорным Карабахом остаются еще неурегулированные вопросы: Пашинян 

Статус Нагорного Карабаха продолжает оставаться неурегулированным вопросом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедших в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха", - сказал он.

Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.

Премьер-министр также заявил, что вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном остается не до конца решенным, но стороны договорились продолжить работу.

"Нам не удалось до конца решить вопрос военнопленных. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить", - заявил Пашинян.