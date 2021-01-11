Переговоры Пашиняна, Путина и Алиева и завершились

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, лидеры общались около четырех часов. По итогам встречи Путин сообщил, что стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха и план по нему в ближайшее время представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.