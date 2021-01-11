Поочередно выполняются договоренности трехстороннего заявления: Путин

По словам президента России Владимира Путина, можно с удовлетворением отметить, что договоренности по Нагорному Карабаху, подписанные премьер-министром Армении Николаем Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России, выполняются. Как сообщает «Арменпресс», Путин сказал об этом во время встречи лидеров трех стран в Кремле.

“Партнерские и добрососедские отношения, связывающие наши страны и народы, дороги России, поэтому мы с тревогой и искренним беспокойством относились к разразившемуся военному конфликту. Масштабные военные действия, к сожалению, привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того тяжелую ситуацию на Кавказе, повысили риск распространения терроризма. Я хотел бы поблагодарить Вас за положительную оценку посреднических усилий российской стороны, направленных на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию и добиться прочного прекращения огня. Мы находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс, после чего 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы вместе подписали. Сегодня мы можем с удовлетворением подчеркнуть, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются”, - сказал Путин.

Президент России отметил, что российская сторона продолжает обсуждение своих действий и с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

“По просьбе армянской и азербайджанской стороны для соблюдения режима прекращения огня были размещены российские миротворцы. Сейчас ситуация в регионе спокойная. Обмен телами пленных и погибших осуществляется при посредничестве российской стороны”, - сказал президент России.

В Кремле проходит встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран, а также из центральных частей Армении по Нахиджеванской железной дороге в Сюникскую область.