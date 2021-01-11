Вопросы открытия и разблокирования границ урегулируют вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ

Между Арменией, Россией и Азербайджаном будет создана рабочая группа, которая займется открытием закрытых границ региона и разблокированием экономических, торговых и транспортных связей. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал президент РФ Владимир Путин.

“Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей региона, открытие границ. Планируется, что этими вопросами займется трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана”, - сказал Путин.

В Кремле проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран, а также из центральных частей Армении по Нахиджеванской железной дороге в Сюникскую область.