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Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

“Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи будет официальное сообщение”, - написала Мане Геворгян.


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