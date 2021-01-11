Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

“Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи будет официальное сообщение”, - написала Мане Геворгян.