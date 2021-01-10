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Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с встречей руководителей Армении, России и Азербайджана

Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с встречей руководителей Армении, России и Азербайджана

В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, с учётом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе.

«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций»,- отмечается в сообщении сайта Кремля.


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