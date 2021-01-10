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Под руководством Верховного Патриарха  была вознесена молитва за пленников и пропавших без вести

Под руководством Верховного Патриарха  была вознесена молитва за пленников и пропавших без вести

Под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян,  Его Святейшества Гарегина II  10 января в завершение Святой Литургии во всех церквях была вознесена  частная молитва о возвращении пленных и пропавших без вести во время Арцахской войны.

Духовные отцы  Первопрестольного Святого Эчмиадзина во главе с Католикосом Всех Армян приняли участие в Святой Литургии в монастыре Св. Гаяне.

Как сообщили Арменпресс в информационной системе Первопрестольной, по окончании литургии Его Святейшество возглавил частную молитву, после чего Католикос Всех Армян обратился с речью к присутствующим.

 

Речь Католикоса на армянском полностью можно прочитать по здесь


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