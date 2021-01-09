Одни ответы министра ИД удовлетворили оппозицию, а некоторые были недостаточными․  Вазген Манукян

Во время встречи с министром иностранных дел Ара Айвазяном ответы на некоторые вопросы удовлетворили представителей оппозиции, но некоторые из них остались неполными.

Как передает Арменпресс, об этом 9 января в беседе с журналистами сказал кандидат на пост премьер-министра от "Движения за спасение Отечества" Вазген Манукян, подводя итоги встречи с министром иностранных дел.

«Мы получили ответы на свои вопросы. На некоторые вопросы были даны удовлетворительные ответы, на некоторые - неполные. Подробнее мы поговорим об этом после следующей встречи», - сказал Манукян.

Кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение Отечества» сообщил, что в ходе встречи они выразили министру свои опасения и услышали от него некоторые разъяснения по этому поводу.

«Что касается подробностей, то предстоит еще встреча с начальником Генштаба Вооруженных сил, и только после всех этих встреч мы подведем итоги и сделаем заявление», - сказал Вазген Манукян, не уточнив, когда именно состоится встреча с Оником Гаспаряном.

Во встрече с министром 9 января приняли участие представители «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян, Ишхан Сагателян и Артур Ванецян.

Согласно ранее опубликованному движением заявлению, единый кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян обратился к министру иностранных дел Ара Айвазяну, директору Службы национальной безопасности, полковнику Армену Абазяну, начальнику Генштаба вооруженных сил генерал-полковнику Онику Гаспаряну.