Грузия в феврале ожидает начало поставок вакцины от коронавируса через платформу COVAX

Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством COVAX, которая является всемирной инициативой по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила журналистам глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

"Мы сотрудничаем с платформой COVAX, которая в обязательном порядке требует от нашей страны представления плана вакцинации. Мы уже представили платформе COVAX, а также ВОЗ наш план вакцинации. Мы ведем интенсивные переговоры, которые подразумевают, что в феврале Грузия получит первые дозы вакцины от COVAX", - сказала Тикарадзе.

Изначально сообщалось, что Грузия получит вакцину в марте. Ранее заместитель Тикарадзе Тамара Габуния заявила, что власти Грузии рассматривают возможность покупки вакцин, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также с фирмой Moderna из США.

16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации населения от коронавируса. Власти планируют закупить 1,4 млн доз, чтобы привить 700 тыс. человек, что составляет 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и обитатели домов престарелых, после чего будут привиты медработники.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают 3 716 900 человек, был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлены 236 028 случаев инфицирования (6,35% населения), 224 189 человек выздоровели, 2 728 пациентов скончались.