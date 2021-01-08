Рустам Бадасян заверил участников акции, что Министерство юстиции не получало никаких договоров

Министр юстиции Рустам Бадасян встретился с гражданами, собравшимися у здания министерства, и еще раз подтвердил, что министерство не получало никакого договора в рамках какой-либо процедуры. Как передает «Арменпресс», 8 января в беседе с журналистами Бадасян подчеркнул, что в Министерстве юстиции нет какого-либо договора, распространенная информация просто не соответствует действительности.

“Есть новый стиль - распространение дезинформации с каких-то неизвестных телеграмм каналов, которую дальше распространяют и СМИ. В обществе появляются неверные сведения. Я призываю наших граждан не верить слухам, распространяем подобными каналами”, - сказал Бадасян.

Перед зданием Минюста группа граждан организовала акцию, требуя от Министерства рассекретить, какой документ будет подписан в Москве на возможной встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Никаких официальных сообщений о встрече и подписании документа не опубликовано, однако некоторые СМИ вечером 7 января распространили информацию, что в Министерство юстиции поступил проект договора, якобы с целью приведения формулировок в соответствие с Конституцией Армении. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян уже опроверг распространяемые в прессе сведения о том, что Министерство юстиции получило предварительный вариант договора.