Перед зданием Министерства юстиции Армении проходит акция протеста

Перед зданием Минюста группа граждан организовала акцию, требуя от Министерства рассекретить, какой документ будет подписан в Москве на возможной встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Никаких официальных сообщений о встрече и подписании документа не опубликовано, однако некоторые СМИ вечером 7 января распространили информацию, что в Министерство юстиции поступил проект договора, якобы с целью приведения формулировок в соответствие с Конституцией Армении.

Как сообщает «Арменпресс», организатор акции протеста, соучредитель общественной организации “Правовой путь” Рубен Меликян отметил, что общественность должна узнать, какой документ будет подписан на возможной встрече Пашинян-Алиев 11 января и какие положения содержатся в них.

Министр юстиции Республики Армения Рустам Бадасян уже опроверг распространяемые в прессе сведения о том, что Министерство юстиции получило предварительный вариант договора.