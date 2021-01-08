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Перед зданием Министерства юстиции Армении проходит акция протеста

Перед зданием Министерства юстиции Армении проходит акция протеста

Перед зданием Минюста группа граждан организовала акцию, требуя от Министерства рассекретить, какой документ будет подписан в Москве на возможной встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Никаких официальных сообщений о встрече и подписании документа не опубликовано, однако некоторые СМИ вечером 7 января распространили информацию, что в Министерство юстиции поступил проект договора, якобы с целью приведения формулировок в соответствие с Конституцией Армении.

Как сообщает «Арменпресс», организатор акции протеста, соучредитель общественной организации “Правовой путь” Рубен Меликян отметил, что общественность должна узнать, какой документ будет подписан на возможной встрече Пашинян-Алиев 11 января и какие положения содержатся в них.

Министр юстиции Республики Армения Рустам Бадасян уже опроверг распространяемые в прессе сведения о том, что Министерство юстиции получило предварительный вариант договора.


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