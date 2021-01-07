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Тревога и озабоченность. Ответ БДИПЧ / ОБСЕ на события в Вашингтоне

Тревога и озабоченность. Ответ БДИПЧ / ОБСЕ на события в Вашингтоне

Бюро ОБСЕ по   демократическим институтам  и правам человека (БДИПЧ) призвало все стороны в США соблюдать верховенство закона.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

ОБСЕ / БДИПЧ считает недавние события в Вашингтоне тревожащими  и выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса. ОБСЕ / БДИПЧ призывает все стороны придерживаться принципов демократии и верховенства закона.  

БДИПЧ / ОБСЕ напомнило, что Соединенные Штаты взяли на себя ответственность не только за проведение демократических выборов, но и за то, чтобы все кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности в установленном законом порядке.

«Учитывая, что правовая система США обеспечивает плавную передачу власти,  тем не менее, сдержанность в отношении  всех участников этого процесса остается жизненно важной, даже в государстве, где существуют такие сильные институты и уважение демократических норм. Ни подстрекательству к  насилию, ни самому насилию нет   места  в  демократических процессах", - говорится в сообщении.

Тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле здания Капитолия, некоторые из них штурмовали и ворвались в здание, где конгрессмены собирались утвердить результаты выборов, согласно  которым победил кандидат от демократов Джо Байден

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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