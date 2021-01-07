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Поисковые работы в Арцахе продолжаются в направлениях Гадрут, Физули, Матагис- Талыш

Поисковые работы в Арцахе продолжаются в направлениях Гадрут, Физули, Матагис- Талыш

7 января поисковые операции в Арцахе продолжаются в направлениях Гадрут, Физули и Матагис-Талыш.

В беседе с Арменпресс офицер, ответственный  по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян сообщил, что 6 января никаких останков  обнаружено не было.

«Поиски продолжаются, они будут продолжаться до тех пор, пока мы не убедимся, что территория чиста», - сказал Унан Тадевосян.

С момента прекращения боевых действий по сей день в Арцахе в результате поисковых операций было найдено 1188 тел.


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