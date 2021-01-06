В России подтверждено 24 217 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России подтверждено 24 217 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном Оперативным штабом борьбы с инфекцией.

Общее количество инфицированных в России - 3 млн 308 тыс 601 человек. На данный момент 59 951 человек умер из-за инфекции. За сутки от коронавируса вылечились 23 тыс 55 человек, общее количество выздоровевших составляет 2 млн 685 тыс 723 человека.