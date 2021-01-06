За день в Арцах вернулись 178 арцахцев

За прошедшие сутки в Степанакерт из Еревана вернулись 178 арцахцев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

В министерстве заявили, что автобусы сопровождали российские миротворцы и военная полиция. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Наблюдательные посты также осуществляют круглосуточное наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.

По данным Минобороны РФ, в Арцах вернулись 47.653 арцахца.