За день в Арцах вернулись 178 арцахцев
11:59, 6 Январь, 2021
За прошедшие сутки в Степанакерт из Еревана вернулись 178 арцахцев.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.
В министерстве заявили, что автобусы сопровождали российские миротворцы и военная полиция. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Наблюдательные посты также осуществляют круглосуточное наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.
По данным Минобороны РФ, в Арцах вернулись 47.653 арцахца.
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