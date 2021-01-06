Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Рождество и Богоявления  Иисуса Христа 

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает Рождество и Богоявления. Накануне Рождества, 5 января, во всех церквях ААЦ была отслужена праздничная литургия в знак рождественского откровения. Люди приносят домой зажженные свечи из церквей и празднуют Рождество.

Как передает Арменпресс, Араратская патриаршая епархия ААЦ возвещает «6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Рождества Иисуса Христа и Богоявления, которое является ознаменованием Рождества и Крещения Иисуса Христа. Бог явился людям человеком. При крещении Христа Бог Отец свидетельствует: «Се есть Сын Мой возлюбленный» (Матф. 3:17; Марка 1:11; Луки 3:22) и Святой Дух нисходит на Христа в виде голубя. Происходит второе явление. Таким образом, два богоявления подтвержденные Рождеством и Крещением Христовым, отмечаются вместе в церкви 6 января под общим названием «Богоявление».

Утром 6 января совершается Божественная литургия, за которой следует Джрорднек - освящение вод (по преданию, опущение креста в воду символизирует вход Иисуса в реку Иордан). Священник освящает воду крестом, а затем миром. Верующие берут эту воду домой - как благословение и исцеляющее лекарство для больных. Затем священник посещает дома верующих, чтобы объявить о рождении Иисуса Христа. Отсюда и появился чин Благословения.

Как родился Иисус. По приказу императора Августа в империи была проведена перепись. Все разъехались по местам рождения, чтобы зарегистрироваться. Иосиф пришел в Вифлеем с Пресвятой Девой Марией. Когда пришло Пресвятой Богородице время рожать, им негде было переночевать, поэтому они были вынуждены остаться в гроте, где и родился Иисус. Сын Божий родился в простой пещере - в нищете, что является истинным символом наших душ.

Свидетелями рождения были соседние пастухи, которым ангелы сообщили о Рождестве Спасителя, распевая: «Слава Богу, мир на земле и на небе, благая весть людям». (Л., 2:14). «Затем пришли волхвы с востока, ведомые звездой. Они поклонились Младенцу, принесли дары и отправились в свои земли».

Армянская Апостольская Церковь - единственная в мире, которая празднует Рождество Христово 6 января.